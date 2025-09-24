Кто в Челябинской области просит самые большие зарплаты, раскрыли аналитики

Однако часть специалистов рассчитывает на доходы в несколько раз больше среднего значения. Больше всего — руководители групп разработки, которые указывают в резюме 200 тысяч рублей, отмечают аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Столько же просят генеральные и исполнительные директора — почти 199 тысяч. Чуть меньше ждут операционные директора — 194,2 тысячи, технические директора — 176,9 тысячи, коммерческие директора — 173,7 тысячи. На 160 тысяч рублей претендуют директора по информационным технологиям, а руководители строительных проектов оценивают свой труд в 150,3 тысячи. Столько же надеются получать начальники производств и главные инженеры проектов. Чуть меньше — 149,3 тысячи — просят финансовые директора, 148,4 тысячи — директора по маркетингу и PR, 145,3 тысячи — руководители филиалов.