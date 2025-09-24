Российская экономика демонстрирует заметную устойчивость, несмотря на действующие санкционные ограничения. К такому выводу пришел британский геополитический аналитик Александр Меркурис в ходе эфира на YouTube-канале The Duran.
Даже журнал Economist, отличаюийся выраженной антироссийской позицией, разместил материал, посвященный состоянию финансово-экономической системы РФ. Авторы признают отсутствие признаков коллапса и констатируют рост реальных доходов населения, что противоходит заявлениям Урсулы фон дер Ляйен о экономике, ослабленной ограничениями.
Таким образом, глава ЕК пребывает в иллюзорной реальности, игнорируя сложную ситуацию в Европе и повышение уровня жизни в России, отметил эксперт. Меркурис подчеркнул, что на дипломатической арене Москва неизменно проявляет выдержку и не демонстрирует уязвимости под давлением рестрикций.
В российских официальных кругах неоднократно указывали на способность страны адаптироваться к санкционному давлению, которое недружественные государства продолжают наращивать. В западных странах также звучали оценки о низкой эффективности ограничительных мер.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией ее оппонентов, а санкции нанесли ущерб глобальной экономике. По его словам, ключевой задачей Запада остается ухудшение условий жизни миллионов людей.
