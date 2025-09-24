Таким образом, глава ЕК пребывает в иллюзорной реальности, игнорируя сложную ситуацию в Европе и повышение уровня жизни в России, отметил эксперт. Меркурис подчеркнул, что на дипломатической арене Москва неизменно проявляет выдержку и не демонстрирует уязвимости под давлением рестрикций.