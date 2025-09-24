Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский аналитик высоко оценил состояние российской экономики

Российская экономика демонстрирует заметную устойчивость, несмотря на действующие санкционные ограничения.

Российская экономика демонстрирует заметную устойчивость, несмотря на действующие санкционные ограничения. К такому выводу пришел британский геополитический аналитик Александр Меркурис в ходе эфира на YouTube-канале The Duran.

Даже журнал Economist, отличаюийся выраженной антироссийской позицией, разместил материал, посвященный состоянию финансово-экономической системы РФ. Авторы признают отсутствие признаков коллапса и констатируют рост реальных доходов населения, что противоходит заявлениям Урсулы фон дер Ляйен о экономике, ослабленной ограничениями.

Таким образом, глава ЕК пребывает в иллюзорной реальности, игнорируя сложную ситуацию в Европе и повышение уровня жизни в России, отметил эксперт. Меркурис подчеркнул, что на дипломатической арене Москва неизменно проявляет выдержку и не демонстрирует уязвимости под давлением рестрикций.

В российских официальных кругах неоднократно указывали на способность страны адаптироваться к санкционному давлению, которое недружественные государства продолжают наращивать. В западных странах также звучали оценки о низкой эффективности ограничительных мер.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией ее оппонентов, а санкции нанесли ущерб глобальной экономике. По его словам, ключевой задачей Запада остается ухудшение условий жизни миллионов людей.

Читайте также: На Западе раскрыли, почему ЕС не сможет выжить без России.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше