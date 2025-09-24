В мэрии Новосибирска назвали автобусы, в которых встроены валидаторы

«Валидаторами для безналичной оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте города Новосибирска оснащен подвижной состав (далее — ПС) части маршрутов, закрепленных за муниципальным казенным предприятием г. Новосибирска “Горэлектротранспорт” (далее — МКП “ГЭТ”), и весь парк автобусов АО “Новосибгортранс” (далее — АО “НГТ”), а также отдельные транспортные средства предприятий-перевозчиков немуниципальной формы собственности», — уточнили в администрации города.
По данным администрации города, все новые транспортные средства, приобретаемые муниципальными предприятиями, обязательно оснащаются системами безналичной оплаты.
Частные перевозчики самостоятельно определяют способ организации оплаты проезда на своих маршрутах. При этом городские власти стимулируют их к переходу на современные системы расчетов с пассажирами.
Внедрение цифровых технологий в общественном транспорте является частью программы по модернизации транспортной системы Новосибирска и повышению качества услуг для пассажиров.
