Стало известно о резком падении экспорта грузинского вина в Россию

Начиная с начала 2025 года, поставки грузинского вина в Россию достигли отметки в 103,3 миллиона долларов, что на четверть меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Доля российского рынка в общем объеме грузинского экспорта по итогам восьми месяцев сократилась до 62,4% по сравнению с 69,2% годом ранее.