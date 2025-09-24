Стало известно о резком падении экспорта грузинского вина в Россию

В августе текущего года Грузия зафиксировала существенное снижение объемов экспортируемой винной продукции в Российскую Федерацию, уменьшив поставки почти на 20% и достигнув наименьшего значения с апреля 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию, полученную от таможенной службы Грузии.
Основываясь на статистических данных, в заключительном месяце лета российские импортеры осуществили закупку вин на общую сумму в 13,7 миллиона долларов, в то время как в предшествующем июле данный показатель составлял 16,8 миллиона долларов. Таким образом, отмечается наиболее низкий результат с апреля, когда объемы поставок едва превышали отметку в 12,9 миллиона долларов.
Совокупный объем экспорта винной продукции из Грузии за август продемонстрировал снижение на 15,5%, составив 20,1 миллиона долларов. Несмотря на зарегистрированное уменьшение, Россия по-прежнему остается основным рынком сбыта для грузинских производителей. На второй позиции расположилась Польша с объемом закупок в 1,4 миллиона долларов, а третье место заняла Украина с импортом, достигшим 986,3 тысячи долларов.
Начиная с начала 2025 года, поставки грузинского вина в Россию достигли отметки в 103,3 миллиона долларов, что на четверть меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Доля российского рынка в общем объеме грузинского экспорта по итогам восьми месяцев сократилась до 62,4% по сравнению с 69,2% годом ранее.
