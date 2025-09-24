В Красноярске жители пятиэтажки на Бограда, 114 до сих пор не вернулись домой

В Красноярске эвакуированные жители аварийной пятиэтажки на улице Бограда, 114, где под первым подъездом утром 2 июля провалился грунт, до сих пор не вернулись в свои квартиры. При этом ранее представители подрядной организации заявляли, что горожане смогут снова заселиться ориентировочно в конце сентября — начале октября.