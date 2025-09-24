В Красноярске жители пятиэтажки на Бограда, 114 до сих пор не вернулись домой

В Красноярске эвакуированные жители аварийной пятиэтажки на улице Бограда, 114, где под первым подъездом утром 2 июля провалился грунт, до сих пор не вернулись в свои квартиры. При этом ранее представители подрядной организации заявляли, что горожане смогут снова заселиться ориентировочно в конце сентября — начале октября.
Журналисты «Проспекта Мира» обратились за комментарием в департамент горхозяйства.
В ведомстве сообщили, что сейчас специалисты продолжают выполнять работы в доме (подрядчик укрепляет фундамент по всему периметру здания).
— До конца сентября еще целая неделя, никаких особых задержек нет. Как работы завершат, жителей уведомят, и они снова смогут вернутся. Однако точные сроки назвать не могу, — говорят в департаменте.
Напомним, что 22 августа стало известно, что дом на Бограда признали аварийным и подлежащим сносу. Такое решение приняла межведомственная комиссия, само распоряжение подписал руководитель департамента горхозяйства и транспорта Дмитрий Безруких.
Чуть позже ситуацию прокомментировали и в администрации города. Там уточнили, что аварийным объект признали «исходя из фактического состояния дома и технического заключения специалистов». Злополучную пятиэтажку снесут и расселят, но когда конкретно — неизвестно.
Сейчас в пятиэтажке продолжают укреплять фундамент.