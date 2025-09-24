В Хабаровске построят новый водопровод и очистные для первого ДВ-квартала

Но есть ещё один важный вопрос: куда всю эту воду сливать после её использования? Финансирование на устройство систем водоотведения для ДВ-квартала в настоящее время не предусмотрено. Действующая на Втором Хабаровске канализация с дополнительными объёмами ДВ-квартала просто не справится. В краевой столице готовится масштабная реконструкция канализационной сети города с расширением её пропускной способности. Но работы потребуют вложений аж 18 млрд рублей и займут не меньше 7 лет. Чтобы стройка ДВ-квартала всё-таки началась и дома были сданы в эксплуатацию в срок, а люди получили комфортное жильё, Минстрой Хабаровского края прорабатывает альтернативные варианты подключения будущего микрорайона к сетям водоотведения и локальным очистным сооружениям расположенной неподалёку площадки «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Но им требуется реконструкция, которая бюджету обойдётся в 2,7 млрд рублей. При этом принять больше 2 тыс. куб. м/сутки система водоотведения ТОР не способна. Этого хватит только на первую очередь ДВ-квартала, по второй потребуется искать какие-то другие технические решения. В частности, локальные очистные сооружения можно было бы построить на территории ДВ-квартала.