В Хабаровске построят новый водопровод и очистные для первого ДВ-квартала

Суммарные затраты государственного бюджета на создание коммунальной инфраструктуры для нужд первого в регионе «Дальневосточного квартала», который планируется построить на месте переехавшего аэродрома ДОСААФ на Втором Хабаровске, в ценах этого года превысят 13 млрд рублей, еще 24 млрд рублей потребуется на новые детсады, школы и поликлинику. На эти деньги для подключения к сетям первой очереди микрорайона необходимо построить новую ветку водовода, тепломагистраль, подключить объекты к электрическим сетям, построить дороги и проезды и решить вопрос с канализацией. Как будут жители будущего микрорайона обеспечены коммунальными и социальными благами, что для этого предстоит построить, корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в эксклюзивном интервью рассказали в Минстрое региона.
Напомним, проект «Дальневосточный квартал» запущен в регионах ДФО по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Его суть в том, что государство берет на себя расходы на создание коммунальной и социальной инфраструктуры, застройщик сдерживает цены на квадратные метры, а часть построенного жилья передаёт государству под социальные нужды.
В Хабаровске под ДВ-квартал определили место под аэродромом ДОСААФ. Поэтому пришлось некоторое время подождать, пока досаафовцы не переедут к новому месту дислокации. Начать сдачу многоэтажек первой очереди ДВ-квартала победивший в конкурсе специализированный застройщик «Дальневосточный» намерен с декабря следующего года. Однако работы по созданию коммунальной инфраструктуры только-только начались.
«Хабаровские тепловые сети» строят современную тепломагистраль «Авангард». Она обеспечит отоплением и горячей водой жителей будущего ДВ-квартала. Кроме того, новая перемычка между двумя трубопроводами даст возможность переключать микрорайоны от ТЭЦ-1 к ТЭЦ-3 и обратно во время отключений на опрессовки и гидравлические испытания. Люди в таком случае останутся с горячей водой.
Подключить будущий ДВ-квартал к электрическим сетям обойдётся в сумму свыше 1,1 млрд рублей. Ещё дороже обойдётся подвод холодной воды к ДВ-кварталу. В краевом Минстрое затраты оценивают почти в 2 млрд рублей. Потребность микрорайона в воде — 4,9 тыс. куб. м/сутки. Если на первом этапе дома можно запитать от действующего водопровода, который проходит вдоль проспекта 60-летия Октября, то на вторую часть ДВ-квартала его возможностей уже будет недостаточно. Нужны другие решения. И таким должен стать проект прокладки нового водопровода от проспекта 60-летия Октября к посёлку им. Горького. Сейчас идут проектно-изыскательские работы. В декабре этого года ожидается заключение госэкспертизы по этому проекту. В дальнейшем планы застройщиков ДВ-квартала должны быть синхронизированы с этапами строительства нового водопровода.
Но есть ещё один важный вопрос: куда всю эту воду сливать после её использования? Финансирование на устройство систем водоотведения для ДВ-квартала в настоящее время не предусмотрено. Действующая на Втором Хабаровске канализация с дополнительными объёмами ДВ-квартала просто не справится. В краевой столице готовится масштабная реконструкция канализационной сети города с расширением её пропускной способности. Но работы потребуют вложений аж 18 млрд рублей и займут не меньше 7 лет. Чтобы стройка ДВ-квартала всё-таки началась и дома были сданы в эксплуатацию в срок, а люди получили комфортное жильё, Минстрой Хабаровского края прорабатывает альтернативные варианты подключения будущего микрорайона к сетям водоотведения и локальным очистным сооружениям расположенной неподалёку площадки «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Но им требуется реконструкция, которая бюджету обойдётся в 2,7 млрд рублей. При этом принять больше 2 тыс. куб. м/сутки система водоотведения ТОР не способна. Этого хватит только на первую очередь ДВ-квартала, по второй потребуется искать какие-то другие технические решения. В частности, локальные очистные сооружения можно было бы построить на территории ДВ-квартала.
На обустройство дорог и подъездных путей в ДВ-квартале общей протяжённостью 5,5 км заложено почти 1,9 млрд рублей. Ещё почти полмиллиарда планируется потратить на спрямление русла речки Чёрная и на то, чтобы убрать её в коллектор на территории Дальневосточного квартала. Если говорить о социальной инфраструктуре, Дальневосточный квартал должен будет ею обеспечен на все 100%. Одних только детских садов в микрорайоне планируется семь, три школы и одна поликлиника.