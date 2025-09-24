Реальные зарплаты россиян вырастут на 10% к 2028 году

Зарплаты в России за ближайшие три года вырастут на 10% в реальном выражении, реальные денежные доходы — более чем на 9%. При этом инфляция к декабрю 2025 года замедлится до 6,8% в годовом выражении благодаря денежно-кредитной политике ЦБ и мерам правительства, говорится в прогнозе Минфина.