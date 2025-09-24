Ричмонд
Реальные зарплаты россиян вырастут на 10% к 2028 году

Зарплаты в России за ближайшие три года вырастут на 10% в реальном выражении, реальные денежные доходы — более чем на 9%. При этом инфляция к декабрю 2025 года замедлится до 6,8% в годовом выражении благодаря денежно-кредитной политике ЦБ и мерам правительства, говорится в прогнозе Минфина.

Рост зарплат поддержит внутренний спрос и ускорит развитие экономики, прогнозируют в Минфине.

Зарплаты в России за ближайшие три года вырастут на 10% в реальном выражении, реальные денежные доходы — более чем на 9%. При этом инфляция к декабрю 2025 года замедлится до 6,8% в годовом выражении благодаря денежно-кредитной политике ЦБ и мерам правительства, говорится в прогнозе Минфина.

Рост зарплат и доходов в следующие три года будут поддерживать внутренний потребительский спрос. Он станет основным драйвером роста экономики в 2026—2028 годах. Положительные темпы сохранятся во всем трехлетнем периоде и к 2027−2028 годам ускорятся до 2,2−2,8%.

Период охлаждения, который проходит экономика, — плановый и не связан с санкционным давлением, которое Россия успешно преодолевает, подчеркивают в Минфине.

Президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в июне отметил необходимость «формировать экономику высоких заработных плат» за счет повышения производительности труда. Он добавил, что зарплаты в РФ пока недостаточно высокие, и нужно ставить амбициозные цели.