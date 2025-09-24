В России обеспечат устойчивость экономики за счет ряда изменений

НДС в России ввели в 1992 году. Тогда ставка налога была установлена на уровне 28%, но уже с 1 января 1993 года снижена до 20%. Тогда же появилась льготная ставка 10%. В 2004 году НДС снизили до 18% благодаря высоким ценам на нефть. Такой основная ставка была 15 лет — с начала 2019 года ее повысили до 20%.