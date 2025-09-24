В России обеспечат устойчивость экономики за счет ряда изменений

Повышение НДС не повлечет за собой роста цен на продукты.
С 1 января 2026 года в России повысят налог на добавленную стоимость, чтобы сбалансировать бюджет и обеспечить финансовую устойчивость экономики. НДС вырастет на 2% для всех видов деятельности, для которых сейчас он составляет 20%, сообщили в Минфине.
Повышение не затронет стоимости социально значимых товаров, для которых ставка налога ниже базовой. На мясо домашнего скота и птицы, молоко, яйца и продукты из них, хлеб, муку, макаронные изделия, соль, сахар и другие продукты продолжает действовать пониженная ставка 10%. Она также распространяется на торговлю товарами для детей, книгами, лекарствами и некоторыми медицинскими изделиями. Для экспортных товаров и услуг сохранится нулевой НДС. Небольшое повышение цен из-за роста НДС может коснуться непродовольственных товаров. Общий эффект позволит сгладить ситуацию: инфляция с учетом других мер будет падать, ставки по кредитам — снижаться, экономика станет сильнее.
Более низкая ставка НДС распространяется также на лекарства и некоторые медицинские изделияФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
НДС в России ввели в 1992 году. Тогда ставка налога была установлена на уровне 28%, но уже с 1 января 1993 года снижена до 20%. Тогда же появилась льготная ставка 10%. В 2004 году НДС снизили до 18% благодаря высоким ценам на нефть. Такой основная ставка была 15 лет — с начала 2019 года ее повысили до 20%.
Тогда это не повлекло роста цен на продукты, потому что льготный НДС на них сохранился.
Будут и другие изменения в налоговой сфере. НДС увеличат также для букмекерских компаний. На игорный бизнес введут отдельный федеральный налог — 5% от той суммы, которую ставят игроки.
Лимит доходов для освобождения от НДС компаний и индивидуальных предпринимателей, которые платят налоги по упрощенной системе, снизят с 60 млн до 10 млн рублей в год. Такую меру примут для борьбы с дроблением бизнеса, когда одну компанию искусственно разделяют на несколько формально независимых друг от друга, чтобы платить меньше налогов (например, такой подход используют при торговле на маркетплейсах). Изменение порога повысит долю плательщиков НДС с 3,6% до 15%, то есть в любом случае коснется меньшей части малых предприятий.
С начала 2025 года плательщиками НДС признаны компании и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения. Но, если их доход не превышает 60 млн рублей в год, они автоматически освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость. При выручке от 60 до 250 млн рублей в год плательщик может пользоваться ставкой 5%, если доход составляет от 250 до 450 млн рублей — 7%.
Сбалансированный бюджет и формирование финансовой устойчивости позволят государству обеспечить финансирование приоритетных направлений. В их числе выполнение национальных целей развития, в числе которых рост доходов населения. Реальные зарплаты в ближайшие три года по прогнозу Минфина должны увеличиться на 9%. Это поддержит потребительский спрос, который станет основной роста экономики в ближайшие годы — к 2027−2028 годам он ускорится до 2,2−2,8%.