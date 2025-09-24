Бизнесу сохранят льготы по страховым взносам

Послабления по страховым взносам сохранят для IT-сектора, но в меньшем размере. Льготная ставка в пределах базы вырастет до 15%, свыше — сохранится на уровне 7,6%. Для всех остальных компаний ставка вырастет до 30% до предельной базы (в 2025 году — 2,759 млн рублей в год) и 15% — выше этой суммы. Сверхнизкие ставки выполнили свою задачу: отрасль развивается, зарплаты в ней в 2,5−3 раза выше среднероссийских.