Жители Кубани назвали самые престижные для них профессии. Результаты исследования представили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.
Жители региона считают престижными профессии IT, ученых и исследователей. Третье место в регионе занимают врачи и медицинский персонал. В пятерку профессий, которые жители региона считают престижными, входят инженеры с высшим образованием, творческие профессии и офисные сотрудники.
Рабочие профессии, по мнению жителей, не пользуются большим авторитетом. Наиболее уважаемыми названы профессии бортпроводника, геодезиста и сварщика.
«При этом такие профессии, как дворник, уборщик или грузчик, оказались на периферии общественного признания. Это отражает общую тенденцию, где интеллектуальный и творческий труд ценится выше физического», — отметили аналитики.
Женщины чаще мужчин называют престижными сферу IT и творческие профессии. Мужчины больше ценят инженеров и квалифицированных рабочих.