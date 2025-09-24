Ричмонд
Жители Кубани назвали самые престижные для них профессии

Жители Кубани считают престижными профессии IT, ученых и исследователей.

Жители Кубани назвали самые престижные для них профессии. Результаты исследования представили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Жители региона считают престижными профессии IT, ученых и исследователей. Третье место в регионе занимают врачи и медицинский персонал. В пятерку профессий, которые жители региона считают престижными, входят инженеры с высшим образованием, творческие профессии и офисные сотрудники.

Рабочие профессии, по мнению жителей, не пользуются большим авторитетом. Наиболее уважаемыми названы профессии бортпроводника, геодезиста и сварщика.

«При этом такие профессии, как дворник, уборщик или грузчик, оказались на периферии общественного признания. Это отражает общую тенденцию, где интеллектуальный и творческий труд ценится выше физического», — отметили аналитики.

Женщины чаще мужчин называют престижными сферу IT и творческие профессии. Мужчины больше ценят инженеров и квалифицированных рабочих.