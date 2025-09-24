Повлияет ли новая ставка Минфина на цены на продукты

По данным Росстата, рост цен в России замедляется. Годовая инфляция по итогам августа снизилась до 8,14% с июльских 8,79%. К следующему году в правительстве ждут уменьшения показателя до менее чем 7%. На этом фоне ЦБ 12 сентября уже в третий раз подряд снизил ключевую ставку — до 17% годовых.