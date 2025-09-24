Меры по повышению демографии будут важнейшим направлением бюджета: что будет с маткапиталом

Министерство финансов РФ внесло на рассмотрение российского правительства пакет законопроектов о бюджете. Он включает поправки в действующий закон о бюджете на 2025 год, а также проекты законов о бюджете на 2026−2028 годы. Кроме того, предусмотрены изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.