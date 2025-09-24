Меры по повышению демографии будут важнейшим направлением бюджета: что будет с маткапиталом

Министерство финансов РФ внесло на рассмотрение российского правительства пакет законопроектов о бюджете. Он включает поправки в действующий закон о бюджете на 2025 год, а также проекты законов о бюджете на 2026−2028 годы. Кроме того, предусмотрены изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.
Проект бюджета на 2026−2028 годы предусматривает реализацию материнского капитала до 2030 года с индексацией на уровень инфляции. Меры по повышению демографии станут важнейшим направлением бюджетных расходов. Согласно данным ведомства, «детский бюджет» на три года превысит 10 трлн рублей.
Напомним, материнский капитал ежегодно индексируют, чтобы сумма соответствовала уровню инфляции. Благодаря такой поддержке семьи могут приобрести авто и ускорить выплату ипотечного кредита. Сайт KP.RU рассказывал, на что еще можно потратить средства маткапитала и куда обращаться за его получением.