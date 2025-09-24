Кабмин РФ предложил меры против серого импорта, включая «авансовый НДС»

Российское правительство подготовило ряд мер по борьбе с «серым» импортом, в том числе введение «авансового НДС». Об этом говорится в материалах к главному финансовому документу страны.
Во время пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин заявил, что правительство не исключает возможности увеличения дефицита бюджета страны. Глава государства перечислил факторы, влияющие на рост расходов в России.
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин озвучил прогнозы Минфина и Центробанка по бюджету страны на ближайшие годы — с 2025 по 2027. Согласно оным, бюджет ожидается дефицитным, но не критично, за счёт растущих доходов.