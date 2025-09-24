Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин РФ предложил меры против серого импорта, включая «авансовый НДС»

В России займутся решением проблемы серого импорта.

Источник: Комсомольская правда

Российское правительство подготовило ряд мер по борьбе с «серым» импортом, в том числе введение «авансового НДС». Об этом говорится в материалах к главному финансовому документу страны.

Во время пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин заявил, что правительство не исключает возможности увеличения дефицита бюджета страны. Глава государства перечислил факторы, влияющие на рост расходов в России.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин озвучил прогнозы Минфина и Центробанка по бюджету страны на ближайшие годы — с 2025 по 2027. Согласно оным, бюджет ожидается дефицитным, но не критично, за счёт растущих доходов.