Минфин планирует приватизацию крупнейших госкомпаний в ближайшие годы

Минфин объяснил, что приватизация госкомпаний будет способствовать пополнению бюджета.

Источник: Комсомольская правда

Минфин России планирует приватизацию крупных государственных компаний, но с условием сохранения контрольных пакетов акций за государством. Эти планы отражены в материалах к проекту федерального бюджета.

«Также планируется приватизация крупнейших госкомпаний с госучастием. Мера будет способствовать пополнению бюджета от продажи долей РФ в компаниях. При этом государство, безусловно, сохраняет контрольный пакет акций в компаниях — естественных монополистах и других компаниях, имеющих стратегическое значение», — говорится в материалах ведомства.

Ранее Министерство финансов России сообщило о выплате купонного дохода по еврооблигациям на сумму 3,7 млрд рублей. Как уточнили в ведомстве, средства для выплаты по облигациям внешнего займа с погашением в 2043 году, эквивалентные 44,1 млн долларов США, были перечислены платежному агенту. Деньги направлены в Национальный расчетный депозитарий, который выполняет функции платежного агента.