Минфин планирует приватизацию крупнейших госкомпаний в ближайшие годы

Ранее Министерство финансов России сообщило о выплате купонного дохода по еврооблигациям на сумму 3,7 млрд рублей. Как уточнили в ведомстве, средства для выплаты по облигациям внешнего займа с погашением в 2043 году, эквивалентные 44,1 млн долларов США, были перечислены платежному агенту. Деньги направлены в Национальный расчетный депозитарий, который выполняет функции платежного агента.