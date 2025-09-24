Минфин планирует приватизацию крупнейших госкомпаний в ближайшие годы

Минфин России планирует приватизацию крупных государственных компаний, но с условием сохранения контрольных пакетов акций за государством. Эти планы отражены в материалах к проекту федерального бюджета.
«Также планируется приватизация крупнейших госкомпаний с госучастием. Мера будет способствовать пополнению бюджета от продажи долей РФ в компаниях. При этом государство, безусловно, сохраняет контрольный пакет акций в компаниях — естественных монополистах и других компаниях, имеющих стратегическое значение», — говорится в материалах ведомства.
Ранее Министерство финансов России сообщило о выплате купонного дохода по еврооблигациям на сумму 3,7 млрд рублей. Как уточнили в ведомстве, средства для выплаты по облигациям внешнего займа с погашением в 2043 году, эквивалентные 44,1 млн долларов США, были перечислены платежному агенту. Деньги направлены в Национальный расчетный депозитарий, который выполняет функции платежного агента.