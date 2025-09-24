Минфин введет налог в 25% на прибыль букмекерских контор

Министерство финансов РФ хочет пересмотреть налогообложение букмекеров. Ведомство собирается ввести налог в 5% на принятые букмекерами ставки и в 25% — на прибыль букмекерских контор.
Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс РФ, который в случае принятия заработает с 1 января 2026 года, внесен на рассмотрение российского правительства в рамках бюджетного пакета.
Как писал сайт KP.RU, Министерство финансов РФ внесло на рассмотрение российского правительства пакет законопроектов о бюджете, который включает в себя поправки в действующий закон о бюджете на 2025 год, а также проекты законов о бюджете на 2026−2028 годы. Кроме того, предусмотрены различные изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.