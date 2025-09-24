Минфин России предложил пересмотреть НДС, увеличив его до 22%

«Повышение стандартной ставки НДС на 2 п.п. (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров — продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие», — говорится в статье на официальном сайте ведомства.