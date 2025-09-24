В бюджет РФ включили новую семейную выплату для семей с двумя и более детьми

Проект бюджета российского государства на 2026−2028 годы предусматривает с 2026 года предоставление ежегодной выплаты семьям, имеющим двух и более детей. Об этом сообщает российский Минфин.
Также сообщалось, что правительство России подготовило меры по борьбе с «серым» импортом, в том числе введение «авансового НДС».
Не так давно, выступая на X Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), российский лидер Владимир Путин допустил увеличение дефицита главного финансового документа России, и объяснил, что на это влияет.
В свою очередь, глава кабмина Михаил Мишустин уточнил, что ожидаемый дефицит бюджета не станет для экономики России критическим. В Счетной палате РФ рассказали, что российский бюджет получит 163 миллиарда рублей в виде неучтенных в изначальном прогнозе доходов.