В бюджет РФ включили новую семейную выплату для семей с двумя и более детьми

В свою очередь, глава кабмина Михаил Мишустин уточнил, что ожидаемый дефицит бюджета не станет для экономики России критическим. В Счетной палате РФ рассказали, что российский бюджет получит 163 миллиарда рублей в виде неучтенных в изначальном прогнозе доходов.