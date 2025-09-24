Российские строители обогнали ИТ-специалистов по темпу роста зарплат

Наибольший прирост уровня доходов работников в текущем году зафиксирован в строительной отрасли — в среднем показатели выросли на 23%, тогда как в сегменте рабочих специальностей увеличение составило лишь 11%. Соответствующие данные приводит издание «Известия».
Согласно исследованию рекрутинговой платформы, в период с января по август 2025 года медианное значение предлагаемой зарплаты в строительстве достигло 117,6 тысячи рублей. В производственной сфере рост составил 13% (до 100,3 тысячи рублей), а среди рабочих профессий — 11% (до 101,2 тысячи рублей).
Аналитики отмечают параллельное увеличение потребности в кадрах. Количество вакансий в производстве возросло на 9%, в сфере рабочего персонала — на 13%, а в строительной индустрии — на 21%.
В IT-секторе предлагаемый доход за первые семь месяцев года увеличился лишь на 6%, достигнув 90 тысяч рублей, при этом число открытых позиций сократилось на 16%.
Уточняется, что активность работодателей обусловлена развитием промышленности, нехваткой квалифицированных рабочих кадров и значительной текучестью персонала.
