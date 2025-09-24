Ричмонд
ЦБ: российские банкноты в лидерах по уровню защиты

Подделок купюр в РФ на порядок меньше, чем в еврозоне.

Источник: Комсомольская правда

Российские банкноты оказались в лидерах по уровню защиты от фальшивомонетчиков. Об этом рассказал заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов, отметив, что число подделок на порядок меньше, чем в еврозоне.

«Здесь без ложной скромности можно сказать, что по уровню защиты мы среди лидеров. Количество подделок в странах еврозоны на порядок выше, чем у нас», — сказал он.

Как уточнил Белов, согласно данным 2024 года, в странах еврозоны в среднем на один миллион купюр приходилось 18 фальшивок. Тем временем, согласно статистике Центробанка РФ, в России подделок становится все меньше и меньше.

По словам зампреда Центробанка РФ, в 2024 году уровень фальшивомонетничества достиг минимального значения за последние годы: на один миллион банкнот в обращении пришлось всего одна фальшивка, в 2023 году — две.

Ранее Белов отметил, что сокращение числа поддельных купюр в обращении еще не означает остановку деятельности фальшивомонетчиков. Он предупредил, что преступники разрабатывают новые технологии.