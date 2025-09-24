Ричмонд
В Минфине придумали, как бороться с «дроблением» бизнеса: вот что предложили сделать

Минфин снизит порог доходов для налогоплательщиков с УСН до 10 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Минфине России придумали, как бороться с «дроблением» бизнеса для ухода от уплаты налогов. Там предложили снизить порог доходов, при достижении которого возникает обязанность уплаты НДС, для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), с 60 до 10 млн рублей. Об этом говорится на официальном сайте Минфина.

«Снижение порога доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, с 60 млн рублей до 10 млн рублей», — говорится на сайте ведомства.

В Минфине считают, что эта мера позволит эффективнее бороться с «дроблением» бизнеса для снижения налогов. Кроме того, стали известны и другие решения ведомства. Сайт KP.RU рассказал, на что власти хотят потратить деньги в будущие два года.