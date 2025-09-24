В Минфине придумали, как бороться с «дроблением» бизнеса: вот что предложили сделать

В Минфине России придумали, как бороться с «дроблением» бизнеса для ухода от уплаты налогов. Там предложили снизить порог доходов, при достижении которого возникает обязанность уплаты НДС, для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), с 60 до 10 млн рублей. Об этом говорится на официальном сайте Минфина.