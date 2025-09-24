Минфин России раскрыл траты на образование в ближайшие три года

Для детских садов на ремонт направят 50,9 млрд рублей, на новые учреждения — 26,6 млрд рублей. Ремонт техникумов профинансируют на 60 млрд рублей, а создание 25 кампусов мирового уровня к 2030 году и не менее 40 к 2036 году обойдется в 170 млрд рублей. Капремонт 800 университетских общежитий до 2030 года получит более 70 млрд рублей.