На основном экспортном рынке Беларуси хотят поднять НДС

Как поясняет ведомство, в правительство РФ внесен пакет законопроектов: поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы.