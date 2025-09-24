На основном экспортном рынке Беларуси хотят поднять НДС

Как поясняет ведомство, в правительство РФ внесен пакет законопроектов: поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы.
В рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения… (в том числе — Sputnik) повышение стандартной ставки НДС на 2 процентных пункта (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров — продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие.
Закроют лазейку по НДС
Более того, предлагается снизить планку доходов компаний, выше которой появляется обязанность уплачивать НДС, с 60 млн до 10 млн российский рублей (с примерно 2,2 млн до 364 тыс. белорусских рублей).
Довод Минфина по этому поводу таков. Ведомство намерено убрать лазейку, которой пользовались бизнесы, чтобы платить налоги по упрощенной системе.
Решение направлено против схем дробления бизнеса с целью минимизации налогов.
Кроме того, Минфин РФ заявил, что ключевые приоритеты на 2026−2028 годы — это выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей-участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом.
Значение для Беларуси
Ранее власти Беларуси неоднократно называли Россию основным рынком сбыта продукции. Например, в 2024 году сенатор Сергей Алейник, занимавший тогда пост министра иностранных дел, отмечал, что экспорт в Россию за пять лет достиг исторического максимума.
Россия традиционно является основным торговым партнером Беларуси и крупнейшим экспортным рынком для белорусских товаров. На долю России приходится более половины объема внешней торговли Республики Беларусь.