Минфин внес в правительство проект бюджета на ближайшие три года

Министерство финансов Российской Федерации представило на рассмотрение правительства пакет законопроектов, включающий поправки в закон о бюджете на 2025 год, а также законопроект о бюджете на период с 2026 по 2028 годы. Об этом говорится на официальном сайте Минфина.
При этом отмечается, что приоритетом на ближайшие несколько лет для ведомства является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Кроме того, в Минфине предложили увеличить НДС с 20 до 22%, но при этом оставив льготную ставку в 10% для социально значимых товаров. В большой статье KP.RU рассказывается об основных тонкостях политики Минфина на ближайшие несколько лет.