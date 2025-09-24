Ричмонд
Минфин внес в правительство проект бюджета на ближайшие три года

В Минфине обозначили главную задачу — выполнять все социальные обязательно перед гражданами.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов Российской Федерации представило на рассмотрение правительства пакет законопроектов, включающий поправки в закон о бюджете на 2025 год, а также законопроект о бюджете на период с 2026 по 2028 годы. Об этом говорится на официальном сайте Минфина.

«Минфин России внес в правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», — говорится в сообщении от ведомства.

При этом отмечается, что приоритетом на ближайшие несколько лет для ведомства является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Кроме того, в Минфине предложили увеличить НДС с 20 до 22%, но при этом оставив льготную ставку в 10% для социально значимых товаров. В большой статье KP.RU рассказывается об основных тонкостях политики Минфина на ближайшие несколько лет.