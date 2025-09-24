В проект бюджета РФ заложили новую выплату для семей с двумя и более детьми

Напомним, о новой налоговой выплате для родителей с двумя и более детьми сообщалось в начале июля. Льготу решили предоставлять работающим гражданам, доход которых не превышает 1,5-кратный размер регионального прожиточного минимума. Для указанной категории родителей предусмотрен пересчёт НДФЛ по ставке 6%, после которого разница возвращается семье.