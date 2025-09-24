Ричмонд
В проект бюджета РФ заложили новую выплату для семей с двумя и более детьми

Льгота предоставляется нуждающимся родителям в виде возмещения части уплаченного НДФЛ.

Источник: Аргументы и факты

Российские власти включили в проект федерального бюджета новую семейную выплату для нуждающихся граждан, имеющих двоих и более детей, сообщило Министерство финансов России.

«Проектом бюджета предусматривается: предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости)», — отметило ведомство на своём сайте.

Уточняется, что на эти нужды и реализацию программы маткапитала в бюджете на три года заложено более 1,8 трлн рублей.

Напомним, о новой налоговой выплате для родителей с двумя и более детьми сообщалось в начале июля. Льготу решили предоставлять работающим гражданам, доход которых не превышает 1,5-кратный размер регионального прожиточного минимума. Для указанной категории родителей предусмотрен пересчёт НДФЛ по ставке 6%, после которого разница возвращается семье.