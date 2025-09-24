В новом бюджете России особое внимание уделили демографии

Более двух трлн рублей направят на улучшение жилищного обеспечения семей с детьми. Это включает субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми (около 1,8 трлн рублей) и единовременные выплаты в 450 тысяч рублей многодетным семьям (с тремя и более детьми) на частичное погашение ипотеки (более 300 млрд рублей).