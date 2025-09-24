Перебои с бензином фиксируются на малых АЗС в Нижегородской области, сообщается в сюжете программы «Кстати».
В частности, такая ситуация наблюдается вдоль трассы, ведущей на север региона. По данным источника, на частных заправках топлива нет уже две-три недели. Сотрудница одной из АЗС рассказала, что бензин в их точке доступен только для медицинских и других служб.
Отметим, что на сетевых АЗС проблемы с топливом не признают. В компаниях заявили, что ситуация штатная.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заверил, что ситуация с бензином должна нормализоваться в ближайшие дни. Он дал соответствующее поручение.