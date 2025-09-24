Минфин назвал приоритетами бюджета расходы на оборону и помощь бойцам СВО

Финансовое обеспечение обороны и безопасности, а также поддержка бойцов СВО и их семей являются стратегическими приоритетами проекта бюджета. Об этом сообщили в министерстве финансов РФ, отметив, что поправки в бюджет на 2025 год и законопроект о бюджете на 2026−2028 годы внесены в правительство.