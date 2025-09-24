Ричмонд
Минфин назвал приоритетами бюджета расходы на оборону и помощь бойцам СВО

Поправки в бюджет РФ на 2025 год внесены в правительство.

Источник: Аргументы и факты

Финансовое обеспечение обороны и безопасности, а также поддержка бойцов СВО и их семей являются стратегическими приоритетами проекта бюджета. Об этом сообщили в министерстве финансов РФ, отметив, что поправки в бюджет на 2025 год и законопроект о бюджете на 2026−2028 годы внесены в правительство.

«Запланированные в бюджете ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия военнослужащим и поддержку их семей, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса», — подчеркнули в ведомстве.

Также в число приоритетов вошло достижение национальных целей до 2030 года.

Из материалов к проекту бюджета следует, что подготовленный бюджет является сбалансированным и устойчивым, что необходимо для поддержания макроэкономической стабильности.

Ранее Минфин предложил механизм снижения ипотечной ставки при росте числа детей.