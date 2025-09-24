Медиана желаемой зарплаты новосибирцев составила 70 тысяч рублей

Медиана зарплаты, на которую претендуют жители Новосибирской области, составила 70 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла на 17 процентов, или 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
Но в ряде профессий работники хотели бы получать куда больше. Например те, кто претендует на позиции директора по информационным технологиям, ожидают зарплату в 250 тысяч рублей, руководителя группы разработки — 227,9 тысячи рублей, финансового директора — 194,4 тысячи рублей, генерального или исполнительного директора — 193,8 тысячи рублей.
Кроме руководителей в топ профессий с самыми высокими зарплатными ожиданиями попали DevOps-инженеры (161,6 тысячи рублей) и рабочие специальности: геологи (140 тысяч рублей), прорабы (129,6 тысячи рублей), инженеры ПНР (120 тысяч рублей).