В Новосибирске на Ипподромской магистрали начали ремонт подпорной стены

В Новосибирске приступили к первому этапу ремонта подпорной стены на Ипподромской магистрали. Работы проводит компания «Гринлайн» по контракту с МКУ «Гормост» стоимостью 27,4 миллиона рублей, сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
На этом этапе подрядчику предстоит обеспечить устойчивость грунта и подготовить участок к восстановлению капитальной стены. Для этого рабочие организуют временный водоотвод, укрепят нестабильный грунт и примыкающие зоны конструкции. На месте уже задействована техника.
Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечал, что ремонт пройдет поэтапно. Срок исполнения контракта — до 10 ноября 2025 года.