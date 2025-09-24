В Новосибирске на Ипподромской магистрали начали ремонт подпорной стены

На этом этапе подрядчику предстоит обеспечить устойчивость грунта и подготовить участок к восстановлению капитальной стены. Для этого рабочие организуют временный водоотвод, укрепят нестабильный грунт и примыкающие зоны конструкции. На месте уже задействована техника.