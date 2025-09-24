Улицу Ухтомскую в Екатеринбурге продлят на полкилометра

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства отрезка улицы Ухтомской. Новый отрезок протяженностью почти 482 метра соединит улицы Волгоградскую и Зоологическую напрямую. Изъятия каких-либо земель не предусмотрено, однако будут снесены незаконно возведенные там постройки, в частности гаражи.