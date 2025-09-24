Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу Ухтомскую в Екатеринбурге продлят на полкилометра

Строительство участка уменьшит нагрузку на улично-дорожную сеть микрорайона.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства отрезка улицы Ухтомской. Новый отрезок протяженностью почти 482 метра соединит улицы Волгоградскую и Зоологическую напрямую. Изъятия каких-либо земель не предусмотрено, однако будут снесены незаконно возведенные там постройки, в частности гаражи.

«Ширина проезжей части будет равняться 7 метрам. Вдоль нее протянутся 2,5-метровые тротуар и велодорожка», — уточнили в мэрии.

По плану, реализовать проект должны до 2045 года.