Улицу Ухтомскую в Екатеринбурге продлят на полкилометра

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства отрезка улицы Ухтомской. Новый отрезок протяженностью почти 482 метра соединит улицы Волгоградскую и Зоологическую напрямую. Изъятия каких-либо земель не предусмотрено, однако будут снесены незаконно возведенные там постройки, в частности гаражи.
«Ширина проезжей части будет равняться 7 метрам. Вдоль нее протянутся 2,5-метровые тротуар и велодорожка», — уточнили в мэрии.
По плану, реализовать проект должны до 2045 года.