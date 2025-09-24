Минфин внес в правительство проект бюджета на три года и предложил повысить НДС

Минфин предложил повысить налог на добавленную стоимость в России на 2 процентных пункта, до 22%. Эта мера, в частности, должна обеспечить сбалансированность российского бюджета на 2026−2028 годы и усилить защиту и оборону страны. Налоговые изменения и проект бюджета на 2026−2028 годы ведомство направило в правительство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Для увеличения доходов бюджета на 2026−2028 годы Минфин предложил семь налоговых изменений. В случае принятия они вступят в силу 1 января 2026 года.
В список изменений вошли:
* ~повышение базовой ставки НДС с 20% до 22%~ для большинства товаров и услуг;
О возможном повышении НДС сообщало агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Reuters писало, что правительство России рассматривает возможность повышения налогов в стране. Собеседники агентства уточнили, что самый большой объем поступлений в казну дает только повышение налога на добавленную стоимость. Так, в прошлом году НДС обеспечил почти 37% всех поступлений в федеральный бюджет.
В министерстве подчеркнули, что планируемые изменения в Налоговый кодекс направлены в первую очередь, ~на финансирование обороны и безопасности России~. В ведомстве также пояснили, каких еще целей нужно достичь за счет нововведений.
Так, новый налог на игорный бизнес, по замыслу ведомства, позволит учитывать не только обороты, но и фактическую прибыль компаний и сделает деятельность игорного бизнеса более прозрачной. Это особенно важно для отрасли, где при высоких оборотах налоговая отдача традиционно остается низкой, уточнили в Минфине.
Снижение порога уплаты НДС с 60 млн до 10 млн рублей направлено на борьбу со схемами дробления бизнеса, когда компании искусственно делят обороты, чтобы оставаться на льготном режиме. Снижение порога позволит эффективнее пресекать такие практики и обеспечит для растущих предприятий более плавный переход к общему режиму налогообложения, уверены в Минфине.
"Одновременно планируется пересмотр льготных тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Для ряда сфер, включая торговлю, строительство и добычу полезных ископаемых, вводятся общие тарифы — 30% до предельной базы и 15% свыше нее.
Для приоритетных отраслей (обработка, транспорт, электроника и другие) пониженные тарифы сохранятся. Льготы для МСП были введены в период пандемии для поддержки занятости, но, по данным правительства, свою задачу они уже выполнили: в секторе наблюдается устойчивая положительная динамика", — подчеркнули в министерстве.
С 1 января 2026 года у российских работодателей также появится обязанность начислять страховые взносы с выплат руководителям, исходя из величины не менее одного МРОТ. Это должно закрыть распространенную схему с «нулевыми» зарплатами и снизить объем «серых» выплат через фирмы-однодневки.
Как изменения повлияют на цены.
По расчетам Минфина, повышение НДС добавит к инфляции около 1,3%. В ведомстве отмечают, что рост цен будет умеренным и ограниченным: за счет сопутствующих мер инфляция в 2025 году прогнозируется на уровне 6,8% год к году, а далее должна снижаться.
Последний раз ставка НДС повышалась в 2019 году — тогда рост с 18% до 20% привел к увеличению инфляции примерно на 0,6 процентного пункта, по оценке Банка России. В Минфине подчеркнули, что нынешнее повышение более масштабное, но сопутствующие меры сгладят эффект для потребителей.
При этом ~ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров~. К ним относятся, например: продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей.
Социальные и бюджетные приоритеты.
Поправки к бюджету-2025 предполагают дополнительные расходы на социальные программы: семейную ипотеку, уход за пожилыми и инвалидами, поддержку сельхозпроизводителей и ремонт дорог.
Проект бюджета на 2026−2028 годы закрепляет три приоритета: ~выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение национальных целей развития.~
Детский бюджет.
В социальной сфере ключевым элементом станет «детский бюджет», который превысит 10 трлн рублей. С 2026 года вводится ежегодная семейная выплата в виде возврата части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для семей с двумя и более детьми (с учетом критерия нуждаемости). Дополнительно более 1 трлн рублей будет направлено на здравоохранение за шесть лет, а еще 900 млрд — на национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Деньги на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в проекте бюджета в полном объеме.
Проект федерального бюджета на 2026−2028 годы закрепляет приоритетное финансирование образовательной инфраструктуры. В документе предусмотрено свыше 500 млрд рублей на строительство и ремонт детских садов, школ, университетских общежитий и кампусов.
Так, более 50 млрд рублей направят на капитальный ремонт детских садов, еще 26 млрд — на строительство новых дошкольных учреждений. На ремонт школ в течение трех лет предусмотрено свыше 290 млрд рублей, а почти 110 млрд выделят на возведение 150 новых школ к 2030 году. Отдельное внимание уделено высшему образованию. На ремонт студенческих общежитий планируется свыше 70 млрд рублей, а к 2030 году власти рассчитывают построить 25 университетских кампусов. К 2036-му их число должно превысить 40.
Оборона.
Отдельный блок касается обороны. Запланированные ресурсы должны обеспечить защиту городов и инфраструктуры, нарастить силы ПВО и антидроновые комплексы, модернизировать оборонно-промышленные предприятия. Как сообщили в Минфине, расходы на безопасность и оснащение армии необходимы для предотвращения угроз и достижения скорейшей победы.
Нацпроекты.
Национальные проекты станут еще одним приоритетом. В ближайшие шесть лет их финансирование превысит 41 трлн рублей — в 2,6 раза больше, чем в предыдущий аналогичный период. Особое внимание уделяется технологическому развитию: станкостроению, беспилотным авиационным системам, промышленной робототехнике и автоматизации производства.
Запланированы значительные вложения в дороги, общественный транспорт, коммунальную инфраструктуру, обновление сельских территорий и ликвидацию аварийного жилья.
Ипотека.
В проекте федерального бюджета на 2026−2028 годы сохранен приоритет поддержки семей с детьми через льготные ипотечные программы. На эти цели предусмотрено около 1,8 трлн рублей. Помимо этого, Минфин предложил уже в 2025 году дополнительно направить свыше 230 млрд рублей на продление и расширение действующих ипотечных льгот. Решение должно обеспечить доступность кредитования для семей и сгладить рост нагрузки на рынок жилья.