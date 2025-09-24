Минфин внес в правительство проект бюджета на три года и предложил повысить НДС

В социальной сфере ключевым элементом станет «детский бюджет», который превысит 10 трлн рублей. С 2026 года вводится ежегодная семейная выплата в виде возврата части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для семей с двумя и более детьми (с учетом критерия нуждаемости). Дополнительно более 1 трлн рублей будет направлено на здравоохранение за шесть лет, а еще 900 млрд — на национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Деньги на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в проекте бюджета в полном объеме.