Китайцы проложили водный путь через Хабаровск с юга на север своей страны

Впервые китайское судно класса «река-море» вошло в Амур. Оно везёт с юга КНР в глубоководный речной порт Манцзита рядом с городом Фуюань на крайнем северо-востоке провинции Хэйлунцзян крупногабаритный груз и два судна обеспечения. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию Минтранса РФ.
Сухогруз «Сянъюэ Сухан» несколько дней назад вышел из порта Тайцан провинции Цзянсу, который расположен в устье великой китайской реки Янцзы.
Через Восточно-Китайское и Японское моря судно дошло до берегов России. После захода в порты Ванино и Николаевск-на-Амуре уже по реке сухогруз дойдёт до Хабаровска, пройдёт тут необходимый контроль и отправится далее в пункт назначения — приграничный город Фуюань. После разгрузки сухогруз тем же путём через Россию вернётся на юг Китая уже с грузом зерна в контейнерах.
Отметим, что Китай получил право плавания по Амуру во внутренних водах нашей страны по соглашению 50-х годов прошлого века. Даже после кровавых событий на острове Даманский суда под красными флагами с жёлтыми звёздами продолжили активно ходить по Амуру, но в море они не отправлялись.
С недавних пор китайская сторона всё активнее ставила вопрос о развитии перевозок с использованием судов типа «река-море». Эксперимент должен был состояться еще в 2024-м. Однако год ушёл на все согласования.
Лоцманскую проводку китайскому сухогрузу на главной дальневосточной реке обеспечивают специалисты Амурводпути.
Если эксперимент с доставкой грузов китайскими судами через российский Амур будет успешным, КНР и Россия смогут продвигать дальнейшее развитие этого маршрута, но уже с выходом на Японию, Корею, Америку или даже Австралию.