Китайцы проложили водный путь через Хабаровск с юга на север своей страны

Через Восточно-Китайское и Японское моря судно дошло до берегов России. После захода в порты Ванино и Николаевск-на-Амуре уже по реке сухогруз дойдёт до Хабаровска, пройдёт тут необходимый контроль и отправится далее в пункт назначения — приграничный город Фуюань. После разгрузки сухогруз тем же путём через Россию вернётся на юг Китая уже с грузом зерна в контейнерах.