Перезагрузка ОЭЗ и «Карта калининградца»: топ-5 изменений в экономике, которые заметили жители области

20 сентября исполнился год со дня вступления Алексея Беспрозванных в должность губернатора. В областном правительстве назвали 5 позитивных изменений в сфере бизнеса и инвестиций, которые произошли за это время. Подробнее — в материале «Клопс».
1. Перезагрузка ОЭЗ.
Для повышения эффективности механизма таможенного администрирования внесены поправки в 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области», которые позволят упростить порядок вывоза товаров из региона на остальную территорию России. После приведения в соответствие подзаконных актов контроль станет выборочным.
Что обеспечат поправки?
- Сохранятся условия реализации инвестпроектов для действующих резидентов ОЭЗ в Калининградской области.
- Сохранятся пониженные ставки по налогам, в том числе по налогу на прибыль, который в 2025 году вырос на 5%.
2. Укрепление промышленности.
По инициативе губернатора из резервного фонда правительства РФ выделено дополнительно 250 млн руб. на финансирование инвестиционных проектов.
В 2025 году планируется приступить к опытно-промышленной эксплуатации гигафабрики по производству литий-ионных ячеек и батарей. Предприятие входит в структуру «Росатома».
3. Карта калининградца.
По поручению губернатора стартовала разработка «Карты жителя Калининградской области». Этот цифровой проект позволит объединить различные платёжные инструменты и сервисы, льготы и скидки для потребителей различных услуг.
На ПМЭФ-2025 Алексей Беспрозванных подписал соглашение с главой Сбера: одна из крупнейших компаний страны стала партнёром региона в создании «Карты жителя». На предложение главы региона уже откликнулось более ста калининградских предпринимателей, их число продолжает расти.
4. Развитие востока региона.
Для сокращения диспропорции в развитии восточных муниципалитетов региона с областным центром и прибрежными городами создана программа «Восток Инвест». О её перезапуске Алексей Беспрозванных объявил в августе 2025 года.
На реализацию выделено 800 млн рублей, при этом до 100 млн рублей увеличена сумма займа, которую может получить инвестор. Поддержку получат проекты из следующих сфер:
- обрабатывающая промышленность,
- сельское хозяйство,
- туризм.
5. Рост инвестиций.
Усилена работа по привлечению федерального финансирования в регион.
- Общий объём инвестиций в 2024 году вырос почти на 14% и составил 24,2 млрд рублей.
- По итогам первого полугодия 2025-го — 8,9 млрд рублей против 7,9 млрд рублей за такой же прошлый период.
На Петербургском международном экономическом форуме Алексей Беспрозванных подписал 13 инвестиционных соглашений на сумму 395 млрд рублей.
В областном правительстве назвали 5 позитивных изменений в системе здравоохранения, которые произошли за год.