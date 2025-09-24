Ричмонд
Перезагрузка ОЭЗ и «Карта калининградца»: топ-5 изменений в экономике, которые заметили жители области

Чем запомнился первый год работы команды Алексея Беспрозванных.

Источник: Клопс.ru

20 сентября исполнился год со дня вступления Алексея Беспрозванных в должность губернатора. В областном правительстве назвали 5 позитивных изменений в сфере бизнеса и инвестиций, которые произошли за это время. Подробнее — в материале «Клопс».

1. Перезагрузка ОЭЗ.

Для повышения эффективности механизма таможенного администрирования внесены поправки в 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области», которые позволят упростить порядок вывоза товаров из региона на остальную территорию России. После приведения в соответствие подзаконных актов контроль станет выборочным.

Что обеспечат поправки?

  • Сохранятся условия реализации инвестпроектов для действующих резидентов ОЭЗ в Калининградской области.
  • Сохранятся пониженные ставки по налогам, в том числе по налогу на прибыль, который в 2025 году вырос на 5%.

2. Укрепление промышленности.

По инициативе губернатора из резервного фонда правительства РФ выделено дополнительно 250 млн руб. на финансирование инвестиционных проектов.

В 2025 году планируется приступить к опытно-промышленной эксплуатации гигафабрики по производству литий-ионных ячеек и батарей. Предприятие входит в структуру «Росатома».

3. Карта калининградца.

По поручению губернатора стартовала разработка «Карты жителя Калининградской области». Этот цифровой проект позволит объединить различные платёжные инструменты и сервисы, льготы и скидки для потребителей различных услуг.

На ПМЭФ-2025 Алексей Беспрозванных подписал соглашение с главой Сбера: одна из крупнейших компаний страны стала партнёром региона в создании «Карты жителя». На предложение главы региона уже откликнулось более ста калининградских предпринимателей, их число продолжает расти.

4. Развитие востока региона.

Для сокращения диспропорции в развитии восточных муниципалитетов региона с областным центром и прибрежными городами создана программа «Восток Инвест». О её перезапуске Алексей Беспрозванных объявил в августе 2025 года.

На реализацию выделено 800 млн рублей, при этом до 100 млн рублей увеличена сумма займа, которую может получить инвестор. Поддержку получат проекты из следующих сфер:

  • обрабатывающая промышленность,
  • сельское хозяйство,
  • туризм.

5. Рост инвестиций.

Усилена работа по привлечению федерального финансирования в регион.

  • Общий объём инвестиций в 2024 году вырос почти на 14% и составил 24,2 млрд рублей.
  • По итогам первого полугодия 2025-го — 8,9 млрд рублей против 7,9 млрд рублей за такой же прошлый период.

На Петербургском международном экономическом форуме Алексей Беспрозванных подписал 13 инвестиционных соглашений на сумму 395 млрд рублей.

