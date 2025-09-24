В Челябинской области металлургический завод продают за 500 млн рублей

Согласно данным объявления, завод работает более 30 лет, его площадь составляет 28,5 тыс. кв. метров. В настоящее время предприятие загружено лишь на 30% от своих мощностей. Годовая выручка завода составляет почти 109 млн рублей при расходах в 100 млн рублей. На заводе трудятся 65 сотрудников.