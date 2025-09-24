Средняя зарплата в августе составила 2762,7 рубля

В июле этот показатель составлял 2772,4 рубля. Таким образом, за последний месяц она стала меньше на 9,7 рубля. А в июле по сравнению с июнем она увеличилась на 54,6 рубля.
Традиционно больше всех получают жители столицы — в августе было 3596,8 рубля. В региональном разрезе ситуация выглядит следующим образом:
- Минская область — 2889,7 рубля,
- Гродненская область — 2474,1 рубля,
- Гомельская область — 2438,8 рубля,
- Брестская область — 2461,8 рубля,
- Витебская область — 2323,2 рубля,
- Могилевская область — 2335,1 рублей.
Самые большие зарплаты по-прежнему у работников информации и связи — в августе они в среднем зарабатывали 5883,7 рубля. У представителей финансовой и страховой деятельности августовская зарплата составила 3736,2 рубля в среднем, а у строителей — 3640,1 рубля.
В сфере «профессиональная, научная и техническая деятельность» средняя заработная плата в августе была на уровне 3326,8 рубля, у промышленников — 2914,1 рубля, у транспортников — 2651,8 рубля, в сфере здравоохранения и социальных услуг — 2148,1 рубля, а в образовании — 1766,1 рубля.