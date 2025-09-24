Ричмонд
В центре Воронежа восстановили исторический особняк «Дом Беловых»

Рабочие восстановили исторический облик дома на улице 25 Октября.

Источник: с сайта ФКР Воронежской области

В Воронеже завершился капитальный ремонт объекта культурного наследия на улице 25 Октября «Дома Беловых».

В последние годы историческое здание представляло собой крайне удручающее зрелище. Штукатурное покрытие фасада практически полностью осыпалось. Старая крыша протекала, а внутридомовые инженерные системы износились до предела.

«Дом Беловых» — пример провинциального городского особняка, построенного в стиле эклектики с элементами русского классицизма. Первым известным собственником здания являлась Вера Васильевна Белова, указанная хозяйкой домовладения в сохранившихся документах.

В 2025 году прошло комплексное обновление «Дома Беловых». Реставрацией особняка занялась подрядная организация, имеющая лицензию Министерства культуры РФ.

Рабочие заменили окна и двери, установили новый металлический навес над главным входом, а также воссоздали исторический аттик на главном фасаде.

В доме также капитально отремонтировали фундамент, внутридомовые системы холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.