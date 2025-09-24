В центре Воронежа восстановили исторический особняк «Дом Беловых»

В Воронеже завершился капитальный ремонт объекта культурного наследия на улице 25 Октября «Дома Беловых».
В последние годы историческое здание представляло собой крайне удручающее зрелище. Штукатурное покрытие фасада практически полностью осыпалось. Старая крыша протекала, а внутридомовые инженерные системы износились до предела.
«Дом Беловых» — пример провинциального городского особняка, построенного в стиле эклектики с элементами русского классицизма. Первым известным собственником здания являлась Вера Васильевна Белова, указанная хозяйкой домовладения в сохранившихся документах.
В 2025 году прошло комплексное обновление «Дома Беловых». Реставрацией особняка занялась подрядная организация, имеющая лицензию Министерства культуры РФ.
Рабочие заменили окна и двери, установили новый металлический навес над главным входом, а также воссоздали исторический аттик на главном фасаде.
В доме также капитально отремонтировали фундамент, внутридомовые системы холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.