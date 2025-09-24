Правительство изменило правила приватизации жилья в Казахстане

Как отмечается в опубликованном документе, постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования.
Теперь при приватизации жилья казахстанцы будут проходить биометрическую аутентификацию — комплекс мер, идентифицирующих личность на основании физиологических и биологических неизменных признаков.
Госслужащие, работники бюджетных организаций и госпредприятий, судьи, а также космонавты и лица на выборных госдолжностях смогут приватизировать занимаемое служебное жилье по остаточной стоимости, если их общий стаж на госслужбе или в бюджетной, воинской сфере составляет не менее 10 лет.
При этом кандидаты в космонавты и космонавты, имеющие стаж работы в сфере космической деятельности более 15 лет, приватизируют жилище безвозмездно.
В случае смерти работника, которому было предоставлено служебное жилище, право приватизации переходит к членам семьи умершего/погибшего независимо от срока работы умершего/погибшего.
Граждане Республики Казахстан и кандасы, которым служебные жилища были предоставлены как участвующим в активных мерах содействия занятости могут приватизировать занимаемые ими служебные жилища по остаточной стоимости, если они прожили в служебном жилище не менее пяти лет.
Сотрудники силовых структур и военнослужащие с выслугой от 10 лет, а также уволенные по возрасту, состоянию здоровья или сокращению, могут выкупить свое служебное жилье по остаточной стоимости.
При этом жилище, в котором проживает несколько нанимателей, может быть приватизировано только с согласия всех нанимателей и их совершеннолетних членов семьи. В этом случае жилище поступает в общую долевую собственность всех нанимателей.
Безвозмездно получают в собственность занимаемые ими жилища из государственного жилищного фонда:
- Ветераны ВОВ и члены его семьи.
- Лица с инвалидностью первой и второй групп;
- Лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, а также участвовавшие непосредственно в ядерных испытаниях и учениях;
- Граждане РК, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;
- Военнослужащие, признанные лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего СССР, при исполнении иных обязанностей военной службы в другие периоды или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также при прохождении военной службы в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия;
- Граждане РК, пострадавшие вследствие экологического бедствия в Приаралье;
- Военнослужащие и сотрудники силовых структур с выслугой от 20 лет, а также те, у кого 10 лет и более стажа и есть ребенок с инвалидностью (или взрослый ребёнок-инвалид с детства), включая уволенных по возрасту, здоровью или сокращению.
- Члены семьи военнослужащего или сотрудника силовых органов, погибшего при исполнении службы, кроме случаев смерти из-за самоубийства (кроме доведения), совершения преступления или опьянения.
- Жертвы политических репрессий, а также лица, пострадавшие от политических репрессий, реабилитированные в соответствии с законом РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами.
Не подлежат приватизации: аварийное и временное жилье, строения под снос или переоборудование, жилье в военных городках, закрытых объектах и заповедниках, на территории учреждений гражданской защиты, а также общежития и комнаты для студентов, работников и служащих по ротации.
Гражданин РК может приватизировать только одно жилье из госфонда. При этом участие в купонной приватизации не считается ограничением. Если у члена семьи есть доля не более 50% в ранее приватизированном жилье, это тоже не лишает его права на приватизацию.