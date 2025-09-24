Ричмонд
Зачем Казахстану налоговая реформа, объяснил вице-премьер

Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин 24 сентября 2025 года на семинаре по разъяснению Налогового кодекса прокомментировал необходимость проведения налоговой реформы, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Он признался, что причина тому не самая стабильная финансовая ситуация в стране.

"Если бы состояние государственных финансов было немножко постабильнее, наверное, можно было обойтись без этого. Но настали постковидные времена, и мы вынуждены были вливать достаточно серьезные деньги в социалку. Чтобы ликвидировать последствия пандемии в том числе. В 2022—2023 годах достаточно большие средства были влиты в экономику, расходная часть была увеличена.

сказал Жумангарин

Для снижения дефицита бюджета правительству было поручено сократить расходы.

По его словам, перед правительством стояла задача сократить расходы, для того чтобы снизить дефицит бюджета, а в перспективе — снизить долговую зависимость государства.

Мы обнаружили, что мы не можем этого сделать. 98 процентов расходов не секвестированы. Почему? Потому что все эти пять лет средства вливались в социалку: зарплаты, пенсии, социальные пособия и так далее. Именно поэтому (была начата налоговая реформа. — Прим. ред). Поскольку нельзя сокращать расходную часть, надо повышать доходную.

заключил министр