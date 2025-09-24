Ричмонд
Премьер Турчин озвучил формулу справедливой цены в Беларуси

Премьер-министр Беларуси Турчин определил формулу справедливой цены.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин озвучил формулу справедливой цены в эфире «Беларусь 1».

Глава правительства заметил, что белорусов больше всего волнуют вопросы об уровне зарплаты и росте цен, а перед государством поставлены задачи сбалансированности и вопросы формулы справедливой цены.

— Эта цена должна быть справедлива для всех, насколько это возможно: и для производителя, и для продавца, и для потребителя, — прокомментировал он.

Турчин при этом согласился с тем, что найти баланс всегда очень непросто. В том числе, из-за объективных экономических предпосылок роста инфляции — «от которых никуда не денешься».

Премьер заметил, что решения не могут приниматься с ущербом для участников рынка. И предприятия не могут производить продукцию себе в убыток. Также необходима рентабельность и в торговле.

— И самое главное — чтобы для населения уровень цен был приемлемым, — рассказал глава Совмина.

Еще премьер Турчин сказал, что будет с ценой на яблоки в Беларуси из-за неурожая.

Также премьер озвучил решение правительства по предприятиям с долгами.

Кроме того, премьер-министр сказал о непростой ситуации в экономике Беларуси: «Каждый день живем в ожиданиях черных лебедей».