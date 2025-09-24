Премьер Турчин предупредил о повышении цен в Беларуси

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин высказался о повышении цен, сообщили в эфире «Беларусь 1».
В частности, премьер-министр озвучил формулу справедливой цены в Беларуси. И в свете этого вопроса еще высказался о повышении зарплат белорусов, заметив, что люди должны получать больше.
Здесь же Турчин заметил, что в Беларуси уже два года подряд растет реальная зарплата, что также влияет на себестоимость продукции и цены.
При этом глава правительства заметил белорусский предприятия не обладают таким уровнем рентабельности, чтобы за счет повышения себестоимости выпускаемой продукции удерживать на таком же уровне конечную цену товара. Поэтому он предупредил, что цены будут расти.
— Поэтому мы, конечно, где-то будем цену эту повышать, — констатировал он.
Еще премьер Турчин сказал, что будет с ценой на яблоки в Беларуси из-за неурожая.
Также премьер озвучил решение правительства по предприятиям с долгами.
Кроме того, премьер-министр сказал о непростой ситуации в экономике Беларуси: «Каждый день живем в ожиданиях черных лебедей».