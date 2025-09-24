«Люди должны получать больше — это очевидно». Премьер Турчин высказался о повышении зарплат белорусов

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин высказался о повышении зарплат, сообщили в эфире «Беларусь 1».
В частности, белорусский премьер озвучил формулу справедливой цены в Беларуси.
И заметил, что всегда, в связи с этим, приводит в пример рост зарплат белорусов. При этом он заметил, что зарплаты в Беларуси должны быть выше.
— Люди должны получать больше — это очевидно, — заявил премьер-министр.
Продолжая Турчин, рассказал, что в среднем в экономике Беларуси доля зарплаты в себестоимости продукта составляет 25%. И отметил, что два года подряд в республике растет реальная заработная плата. Так, в 2024-м рост составил 10% и в 2025-м тоже 10%.
— Это не может не влиять на себестоимость продукции и, соответственно, на уровень цен, — заключил глава правительства.
Еще премьер Турчин сказал, что будет с ценой на яблоки в Беларуси из-за неурожая.
Также премьер озвучил решение правительства по предприятиям с долгами.
Кроме того, премьер-министр сказал о непростой ситуации в экономике Беларуси: «Каждый день живем в ожиданиях черных лебедей».