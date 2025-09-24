В Тольятти завершили подготовку к отопительному сезону. Специалисты «Т Плюс» обновили порядка 15,7 км тепловых сетей на семи участках.
— Одним из крупнейших объектов ремонтных кампаний стал 30 квартал Центрального района. Работы проводили в границах улиц Гагарина, Ленина, Победы и Молодежного бульвара. Теплоэнергетики заменили более шести километров теплотрасс различного диаметра, — отметили в сообщении.
После всех работ на участке проводят укладку асфальтного покрытия дорог, тротуаров и парковки. В приоритете специалистов — восстановить благоустройство на всех объектах после гидравлических испытаний. Работы завершат до 1 ноября.