Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти завершили подготовку к отопительному сезону

В Тольятти завершена подготовка тепловых сетей к отопительному сезону.

В Тольятти завершили подготовку к отопительному сезону. Специалисты «Т Плюс» обновили порядка 15,7 км тепловых сетей на семи участках.

— Одним из крупнейших объектов ремонтных кампаний стал 30 квартал Центрального района. Работы проводили в границах улиц Гагарина, Ленина, Победы и Молодежного бульвара. Теплоэнергетики заменили более шести километров теплотрасс различного диаметра, — отметили в сообщении.

После всех работ на участке проводят укладку асфальтного покрытия дорог, тротуаров и парковки. В приоритете специалистов — восстановить благоустройство на всех объектах после гидравлических испытаний. Работы завершат до 1 ноября.