Волгоградское УФАС выявило в Волжском признаки транспортного картеля

Основанием стали массовые жалобы жителей Волжского на единовременное повышение в апреле этого года стоимости проезда в маршрутках более чем на 40% — с 35 до 50 рублей.
В апреле выросла стоимость проезда в волжских автобусах. Как объяснили тогда в мэрии, это было вынужденной мерой. Но вслед за этим цену на проезд подняли и предприниматели, которые осуществляют перевозки по нерегулируемым тарифам.
По данным волгоградского УФАС, предприниматели (а речь идет о 50 перевозчиках) не смогли подтвердить экономическое обоснование внезапного и существенного повышения стоимости проезда.
Как сообщили в ведомстве, в случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и ст. 14.32 КоАП.