Волгоградское УФАС выявило в Волжском признаки транспортного картеля

Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 50 перевозчиков.

Основанием стали массовые жалобы жителей Волжского на единовременное повышение в апреле этого года стоимости проезда в маршрутках более чем на 40% — с 35 до 50 рублей.

В апреле выросла стоимость проезда в волжских автобусах. Как объяснили тогда в мэрии, это было вынужденной мерой. Но вслед за этим цену на проезд подняли и предприниматели, которые осуществляют перевозки по нерегулируемым тарифам.

По данным волгоградского УФАС, предприниматели (а речь идет о 50 перевозчиках) не смогли подтвердить экономическое обоснование внезапного и существенного повышения стоимости проезда.

Как сообщили в ведомстве, в случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и ст. 14.32 КоАП.