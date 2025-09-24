Ричмонд
В Новосибирской области выросло число врачей и медсестёр

Новые поликлиники укомплектованы кадрами на 95%

В Новосибирской области в 2024 году зафиксирован прирост медицинских кадров. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

— Мы в течение последних двух лет вели подготовку, и по всей территории поликлиник укомплектованность медицинским персоналом составляет более 95%, — отметила Елена Аксенова.

Большую роль играет целевой набор. Сейчас в Новосибирском медуниверситете учатся более 2 тысяч студентов по договорам, а в этом году только на «Лечебное дело» зачислены 249 человек. Будущих педиатров — 143, стоматологов — 12. В клиническую ординатуру поступили 218 целевиков, через два года они выйдут на работу в региональные медучреждения.

В 2025 году их почти 2 тысячи, из них 447 учатся по целевым договорам и уже готовятся выйти на работу медсёстрами и фельдшерами.