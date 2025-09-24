В Новосибирской области выросло число врачей и медсестёр

Большую роль играет целевой набор. Сейчас в Новосибирском медуниверситете учатся более 2 тысяч студентов по договорам, а в этом году только на «Лечебное дело» зачислены 249 человек. Будущих педиатров — 143, стоматологов — 12. В клиническую ординатуру поступили 218 целевиков, через два года они выйдут на работу в региональные медучреждения.