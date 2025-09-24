Нацбанк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля

«Напомню, 20 лет назад Национальный банк принял решение о выборе графического символа. Это две буквы — Br на латинице. Прошло 20 лет, и мы увидели, что этот знак никак не прижился. К тому же за это время несколько раз проходила деноминация. Поэтому было принято решение объявить соответствующий конкурс. Именно таким 20 лет назад выбирался графический знак. Видим, что в этом есть крайняя необходимость», — сказал Андрей Картун.