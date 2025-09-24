Нацбанк объявил конкурс на новый графический знак белорусского рубля

«Напомню, 20 лет назад Национальный банк принял решение о выборе графического символа. Это две буквы — Br на латинице. Прошло 20 лет, и мы увидели, что этот знак никак не прижился. К тому же за это время несколько раз проходила деноминация. Поэтому было принято решение объявить соответствующий конкурс. Именно таким 20 лет назад выбирался графический знак. Видим, что в этом есть крайняя необходимость», — сказал Андрей Картун.
По его мнению, это должен быть один символ на латинице, который будет понятен всему международному сообществу и будет ассоциироваться именно с белорусским рублем. «Мы сейчас видим, что практически все страны мира используют именно один символ, и он всегда ассоциируется с какой-то валютой. Например, доллары, евро, российские рубли», — отметил заместитель председателя правления Нацбанка.
Главный приз для победителя — Br3 тыс. Участники — все, кто постоянно проживает в Беларуси (можно командой). Дедлайн — 7 ноября 2025 года.
Чтобы принять участие, нужно отправить на почту grafznak@nbrb.by (с пометкой «ГРАФИЧЕСКИЙ ЗНАК») заявку, работу, ее описание и концепцию.
Лучшие работы отберет комиссия, а финального победителя помогут выбрать все желающие путем открытого голосования на сайте Нацбанка с 17 по 28 ноября. Итоги — до 31 декабря 2025 года.
Все детали и положение о конкурсе можно посмотреть на сайте Национального банка.