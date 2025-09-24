Стал известен срок завершения навигации на Оби в Новосибирске

Следует отметить, что в текущем году первые речные рейсы по Оби были запущены 25 апреля, начиная с маршрута от Речного вокзала до острова Кораблик. Кроме того, для удобства садоводов были организованы маршруты до Седовой Заимки и садового некоммерческого товарищества «Тихие зори».