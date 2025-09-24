Стал известен срок завершения навигации на Оби в Новосибирске

В Новосибирске подходит к концу период речных путешествий. Компания «Речфлот» объявила о завершении пассажирской навигации в ближайшее воскресенье 5 октября. После этой даты прогулочные суда будут отправлены на зимнюю стоянку до наступления следующей весны, сообщили представители пресс-службы компании.
Следует отметить, что в текущем году первые речные рейсы по Оби были запущены 25 апреля, начиная с маршрута от Речного вокзала до острова Кораблик. Кроме того, для удобства садоводов были организованы маршруты до Седовой Заимки и садового некоммерческого товарищества «Тихие зори».
В заключительные дни сезона «Речфлот» приглашает жителей Новосибирска насладиться «великолепными закатами над Обью, приятными вечерами на борту теплохода и захватывающими панорамами родного города» в сопровождении аудиогида.
В расписании доступны пять экскурсионных программ: «6 мостов Новосибирска», «От Новониколаевска до Новосибирска», «Город54», «Романтический вечер на Оби» и «Огни Новосибирска». Также предлагается двухчасовая прогулка с экскурсоводом и музыкальным сопровождением саксофона.