Средняя зарплата в Беларуси снизилась почти на 10 рублей

И, как месяцем ранее, самые высокие зарплаты в Беларуси, в среднем 5883,7 рубля, выплачивают работникам сферы информации и связи. Еще высокие зарплаты у белорусов, работающих в финансовой и страховой сферах (3736,2 рубля), строительстве (3640,1), профессиональной, научной и технической отраслях (3326,8), промышленности (2914,1), на транспорте и в логистической сфере, почтовой и курьерской службах (2651,8 рубля).