Средняя зарплата в Беларуси снизилась почти на 10 рублей

В Белстате сообщили, что номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси снизилась в августе.
Ранее «Комсомолка» писала, что в июле средняя зарплата белорусов выросла на 50 белорусских рублей и составила 2772,4 рубля.
В августе размер средней зарплаты по стране составил 2762,7 рубля. То есть за месяц средняя зарплата уменьшилась на 9,7 рубля.
По-прежнему самый высокие заработки фиксируются в Минске и составиляют 3596,8 рубля. Далее по уменьшению размера средней зарплаты в республике идут: Минская область (2889,7 публя), Гродненская (2474,1), Брестская (2461,8), Гомельская (2438,8), Могилевская (2335,1) и Витебская (2323,2 рубля).
И, как месяцем ранее, самые высокие зарплаты в Беларуси, в среднем 5883,7 рубля, выплачивают работникам сферы информации и связи. Еще высокие зарплаты у белорусов, работающих в финансовой и страховой сферах (3736,2 рубля), строительстве (3640,1), профессиональной, научной и технической отраслях (3326,8), промышленности (2914,1), на транспорте и в логистической сфере, почтовой и курьерской службах (2651,8 рубля).
Тем временем премьер-министр Турчин сказал о повышении зарплат белорусов, заметив, что люди должны получать больше.
Но еще премьер предупредил о повышении цен в Беларуси.