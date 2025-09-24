Крым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение

«Происходит процесс импортозамещения, развития современных отечественных технологий. Мы это активно поддерживаем. Мы не стоим на месте. Республика Крым активно участвует и в процессе реализации новых технологий, и в процессе внедрения нового оборудования. Поэтому будем развиваться, будем идти дальше в ногу со временем», — подчеркнул он.
По словам министра, часть нового оборудования уже проходит апробацию в крымских медицинских учреждениях.
Многие передовые технологии разрабатываются совместно с практикой, компилируются. Мы посмотрим, отметим то оборудование, которое максимально перспективно для использования в широких массах и обязательно будем применять в общей соматической сети нашего здравоохранения.
Он также подчеркнул, что регион не намерен останавливаться на достигнутом. Крым активно участвует в федеральных программах, запускает республиканские, направленные на замену импортной продукции отечественными аналогами. Министр поделился, что уже определены ключевые направления развития для новых целевых проектов.
Особое внимание уделяется технологиям в сферах реабилитации и активного долголетия — направлениям, которые, как отметил Натаров, обозначены президентом России Владимиром Путиным как приоритетные.
Выставка «Здравоохранение. Крым 2025» открылась в среду в Ялте. Это крупнейшее медицинское событие полуострова, объединяющее ведущих специалистов, производителей оборудования и фармацевтические компании. На площадке представлены новейшие разработки и технологии в сфере диагностики, лечения и реабилитации. Программа включает научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы, где обсуждаются актуальные вопросы здравоохранения и обмена профессиональным опытом.