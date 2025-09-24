Ричмонд
Нацбанк хочет изменить графический знак белорусского рубля

Нацбанк предлагает 3000 рублей за новый графический знак белорусского рубля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси может измениться графический знак белорусского рубля. Конкурс на новый графический знак объявили в Нацбанке.

Так, в Нацбанке предложили белорусам придумать новый графический знак белорусского рубля.

Существующий графический знак белорусской национальной валюты — две буквы — Br на латинице, был предложен 20 лет назад. Однако в Нацбанке считают, что графический символ за два десятилетия так и не прижился.

— К тому же за прошедшее время несколько раз проходила деноминация. Поэтому было принято решение изменить графический знак белорусского рубля, — прокомментировали в пресс-службе главного финрегулятора страны.

В Нацбанке считают, что новым графическим знаком белорусского рубля должен стать один символ на латинице, который бы был понятен всему международному сообществу и станет ассоциироваться именно с белорусским рублем.

Отмечается, что почти у всех стран для обозначения нацвалюты используется именно один ассоциативный символ.

Главным призом для победителя конкурса станет денежная премия в размере 3000 белорусских рублей. Участником может стать любой человек, постоянно проживающий в Беларуси или команда участников.

Работы следует отправить на почту grafznak@nbrb.by, подписав письмо «ГРАФИЧЕСКИЙ ЗНАК», оставив заявку и описание ее концепции.

Последний срок приема заявок — 7 ноября 2025 года.

Лучшие работы, присланные на конкурс, будет отбирать специальная комиссия, а победителя помогут выбрать все желающие через открытое голосование на сайте Нацбанка с 17 по 28 ноября. Итоги будут подведены до 31 декабря.

Детали и положение о конкурсе размещены на сайте Нацбанка.

