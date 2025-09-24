Ричмонд
Карты крупных белорусских банков могут не работать 26 сентября

Белорусов предупредили о сбое в работе банковских карт 26 сентября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси могут не работать карточки ряда белорусских банков. Об этом предупредили в Банковском процессинговом центре.

Сбои в работе банковский карт в Беларуси возможны ночью 26 сентября. Причиной этого станут технологические работы, которые будут проводиться на сетевом оборудовании центра.

— С 03.30 до 04.00 часов возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек Белкарт банков, пользующихся услугами центра, — прокомментировали в Банковском процессинговом центре.

Сбои возможны в работе карт, имитированных банками, которые пользуются услугами БПЦ.

Напомним, Банковский процессинговый центр работает в партнерстве с целым рядом белорусских банков, в том числе с «Беларусбанком», «Белагропромбанком», «Паритетбанком», «Банком “Решение”, “Нео Банком Азия”, “Цептер Банком”, “БСБ Банком”.

Тем временем Нацбанк хочет изменить графический знак белорусского рубля.

Еще средняя зарплата в Беларуси снизилась почти на 10 рублей.

Тем временем премьер-министр Турчин сказал о повышении зарплат белорусов, заметив, что люди должны получать больше. Но еще премьер предупредил о повышении цен в Беларуси.