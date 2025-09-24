Карты крупных белорусских банков могут не работать 26 сентября

В Беларуси могут не работать карточки ряда белорусских банков. Об этом предупредили в Банковском процессинговом центре.
Сбои в работе банковский карт в Беларуси возможны ночью 26 сентября. Причиной этого станут технологические работы, которые будут проводиться на сетевом оборудовании центра.
— С 03.30 до 04.00 часов возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек Белкарт банков, пользующихся услугами центра, — прокомментировали в Банковском процессинговом центре.
Сбои возможны в работе карт, имитированных банками, которые пользуются услугами БПЦ.
Напомним, Банковский процессинговый центр работает в партнерстве с целым рядом белорусских банков, в том числе с «Беларусбанком», «Белагропромбанком», «Паритетбанком», «Банком “Решение”, “Нео Банком Азия”, “Цептер Банком”, “БСБ Банком”.
Тем временем Нацбанк хочет изменить графический знак белорусского рубля.
Еще средняя зарплата в Беларуси снизилась почти на 10 рублей.
Тем временем премьер-министр Турчин сказал о повышении зарплат белорусов, заметив, что люди должны получать больше. Но еще премьер предупредил о повышении цен в Беларуси.